بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022/2023، حيث سيخوض الفريق الملكي مباراة مهمة اليوم في الدوري الإسباني أمام غريمه ريال سوسيداد.

وعلى الرغم من فارق النقاط الكبير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري، إلا أن الريال يواصل مطاردة البارسا على أمل سقوط الأخير في الجولات المقبلة، مثلما فعل السيتي مع الآرسنال، ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

ويعتبر ريال سوسيداد منافس ريال مدريد اليوم، من الفرق الثقيلة، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ويطمح في مواصلة الصعود بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023، وموعد المباراة، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022/2023

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد أنويتا بمدينة سان سبستيان الإسبانية، لمواجهة غريمه ريال سوسيداد اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022/2023 الجاري.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، القدس، السعودية، قطر، والساعة 10:00 بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، والساعة 12:00 ليلًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023

أما القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023، تنقل قنوات بين سبورت القطرية كافة مباريات الدوري الإسباني على فضائياتها المشفرة فقط، كما توفر بين سبورت خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد على الإنترنت من خلال موقع وتطبيق بين كونكت، وذلك للمشتركين في قنواتها فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة beIN Sports 1 HD الناقلة للمباراة.

beIN Sports 1 HD قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد | اضغط هنــــا

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

نستعرض معكم تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، والذي من المتوقع أن يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - روديجر - ناتشو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو.

تشكيل ريال سوسيداد ضد ريال مدريد

وإليكم تشكيل ريال سوسيداد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني: