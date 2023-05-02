مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022/2023، حيث سيخوض الفريق الملكي مباراة مهمة اليوم في الدوري الإسباني أمام غريمه ريال سوسيداد.

وعلى الرغم من فارق النقاط الكبير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري، إلا أن الريال يواصل مطاردة البارسا على أمل سقوط الأخير في الجولات المقبلة، مثلما فعل السيتي مع الآرسنال، ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني  برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

ويعتبر ريال سوسيداد منافس ريال مدريد اليوم، من الفرق الثقيلة، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ويطمح في مواصلة الصعود بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023، وموعد المباراة، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022/2023

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد أنويتا بمدينة سان سبستيان الإسبانية، لمواجهة غريمه ريال سوسيداد اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022/2023 الجاري.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، القدس، السعودية، قطر، والساعة 10:00 بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، والساعة 12:00 ليلًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023

أما القنوات الناقلة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023، تنقل قنوات بين سبورت القطرية كافة مباريات الدوري الإسباني على فضائياتها المشفرة فقط، كما توفر بين سبورت خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد على الإنترنت من خلال موقع وتطبيق بين كونكت، وذلك للمشتركين في قنواتها فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة beIN Sports 1 HD الناقلة للمباراة.

beIN Sports 1 HD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد | اضغط هنــــا

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

نستعرض معكم تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، والذي من المتوقع أن يأتي على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - روديجر - ناتشو.
  • خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.
  • الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو.

تشكيل ريال سوسيداد ضد ريال مدريد

وإليكم تشكيل ريال سوسيداد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني:

  • حراسة المرمى: ريميرو.
  • خط الدفاع: إيلستوندو - زوبيلديا - لو نورماند - مونوز.
  • خط الوسط: ميرينو - زابميندي - مينديز.
  • الهجوم: أويرزابال - سورلوث - كوبو
close
ريال مدريد ريال مدريد أمام ريال سوسيداد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وريال سوسيداد ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد مباشر أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ريال سوسيداد بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد تشكيل مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد ماتش ريال مدريد وريال سوسيداد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشادة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد مواجهات ريال مدريد وريال سوسيداد موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

صدمة قوية.. تأكد غياب نجم الأهلي 9 أشهر بسبب الرباط الصليبي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

بفرمان كولر.. الأهلي ينهي اتفاقه مع " الصفقة الذهبية "

كورة لايف مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر لايف يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت: مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت

لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي.. تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg

عاجل.. مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم لهذا السبب