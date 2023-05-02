تراجع الأسهم الأوروبية لأدني مستوي في شهر بختام التعاملات

تراجعت الأسهم الأوروبية لأدني مستوي في نحو شهر بعد أن أعلنت بنوك مركزية كبرى عن سياساتها النقدية، فيما تراجعت أسهم شركات الطاقة وقادت بيرسون التراجعات بين شركات الإعلام.

وهبط مؤشر ستوكس 600 بنحو 1.2 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل نيسان.

وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز 4.5 بالمئة، لتسجل أدنى إغلاق لها منذ أكثر من شهر، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تعثر السندات الأمريكية وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بأن ترفع الولايات المتحدة وأوروبا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع.

هوى سهم (بي.بي) 8.6 بالمئة، بعد أن قلصت الشركة خطة إعادة شراء الأسهم لكنها حققت ربحا قدره خمسة مليارات دولار في الربع الأول من 2023.

وامتنع المستثمرون أيضا عن المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ نحو 16 عاما.

كما تنتظر الأسواق بفارغ الصبر قرار سعر الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع على نطاق واسع أنه يرتفع 25 نقطة أساس.

وتراجعت كذلك أسهم الشركات الإعلامية الأوروبية 4.2 بالمئة، مسجلة أسوأ جلسة لها منذ أواخر يناير كانون الثاني 2022 بعد أن هوت أسهم شركة (بيرسون) للتعليم عبر الإنترنت 15 بالمئة بعد توقعات من منافستها الأمريكية (تشيج) بانخفاض غير متوقع في الإيرادات مع استخدام الطلاب تطبيق (تشات جي.بي.تي) المعتمد على الذكاء الصناعي.

وفي المقابل، ارتفع سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) 3.5 بالمئة بفضل أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات.

وقفز سهم (لوجيتك) سبعة بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.