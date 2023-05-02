"الإبتسامة لم تستغرق جزء من الثانية".. عدم فصل الزميلة ووقف تغطية الجنازات بشكل مؤقت.. قرارات جديدة في واقعة ضاحكات جنازة مصطفى درويش

كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن قرارات جديدة وهامة بخصوص واقعة ضاحكات جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش.



ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة قرارات وعلق قائلًا:" بخصوص واقعة صورة جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، تبين أن إحدى الفتاتين زميلة صحفية متدربة بصحيفة خاصة، ولم يستدل على الفتاة الثانية، وبناء عليه تم استدعاء الزميلة مساء اليوم والتقت بالأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين لشرح ملابسات ما جرى خلال الواقعة، تبين أن الزميلة كانت مكلفة ببث حي للجنازة لموقع آخر غير الصحيفة التي تعمل بها في إطار تحسين دخلها، كما تبين أن كل ما أشيع عن فصلها من عملها غير صحيح تمامًا".

وتابع: "وأكدت الزميلة أنها أن ما حدث كان موقف عارض بعد أن طلبت من الفتاة التي كانت بجوارها مساعدتها في إنزال "كم البلوزة " حتى لا يظهر ذراعها أثناء التصوير فمازحتها الفتاة قائلة: "يعني هي الناس كلها هتسيب الجنازة وتركز في دراعك سيبيه واشتغلي" وكانت هذه هي اللحظة التي ظهرت فيها الابتسامة والتي لم تستغرق سوى جزء من الثانية".

واستكمل: "وبالرجوع للفيديو محل الواقعة تبين تطابق الشهادة مع مضمون الفيديو حيث لم تستغرق الابتسامة جزء من الثانية، بما يعني أن الصورة المتداولة مقتطعة من سياقها".

واختتم:"ودعا نقيب الصحفيين المواقع والصحف لوقف تغطية الجنازات "مؤقتًا" أو تغطيتها في أضيق نطاق لحين وضع هذه الضوابط بالتعاون بين النقابة والمؤسسات الصحفية وشعبة المصورين".

قصة الفتاة الضاحكة في جنازة الفنان مصطفى درويش

انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة لـ فتاتين من تشيع جثمان الفنان مصطفى درويش وهم يضحكون، وتم تداول هذه الصورة بشكل كبير وشن هجوم عنيف عليهم من بعض الفنانين.

تفاصيل وفاة الفنان مصطفى درويش



فارق الفنان مصطفى درويش الحياة أمس عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، وكان خبر كالصاعقة على كل محبين الفنان مصطفى درويش، وظهرت حالة حزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته من الفنانين والجمهور ناعيين الفنان وموجهين له عدة كلمات مؤثرة.



جنازة مصطفى درويش

شُيع أمس جثمان الفنان مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عامًا، وحضر دفن الفنان مصطفى درويش عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومن أبرزهم: "الفنان أسر ياسين والفنان محمود حافظ والفنان محمود البزاوي والفنان محمد العمروسي والفنان عصام السقا والفنان حسني شتا والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان حسن أبو الرووس وغيرهم من الفنانين.



عزاء مصطفى درويش



وحضر عزاء المرحوم بإذن الله الفنان مصطفى درويش عدد من النجوم ومن أبرزهم: "إيمان العاصي، أحمد حسن، محسن منصور، محمد محمود عبد العزيز، أحمد السقا، إيهاب فهمي، ماجد المصري، كريم فهمي، أية سماحة، ادوراد، وائل عبد العزيز، نانسي صلاح، كمال أبو رية،هنادي مهنا".