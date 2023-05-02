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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل بختام التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوي منذ منتصف أبريل، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة المنتظر إعلانه غدًا الأربعاء 3 مايو.

عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 31.10 دولار إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل/نيسان.

عززت مكاسب المعدن الأصفر تجدد المخاوف من انتقال العدوى في القطاع المصرفي الأميركي، عقب انهيار First Republic ثالث بنك في فترة قصيرة.

في حين يعتبر الذهب تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالطلب على الأصول ذات العائد الصفري.

بدأت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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