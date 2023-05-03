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محمد شاهين يكشف عن موعد أغنيته الجديدة "لون باهت"

بوابة الفجر

أزاح الفنان محمد شاهين، الستار عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتى تحمل اسم "لون باهت"، وذلك شارك "شاهين" جمهوره برومو أغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه: "استنوا أغنيتي الجديدة" لون باهت"  يوم الخميس الساعة خامسة إن شاء الله على اليوتيوب وعلى جميع المنصات ".


وفورًا نال المنشور تعليقات من الجمهور فور نزوله حيث تمنى له معجبوه التوفيق والنجاح الدائم.


محمد شاهين وحودة بندق يتصدران الترند لهذا السبب

 

والجدير بالذكر قد احتفل محمد شاهين وحوده بندق بتصدر أغنيتهما الجديدة والتي تحمل اسم" أنا البابا ياغلابة" تريند 6 على يوتيوب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلق محمد شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام":عايزك تشب تاني ياصحبي هات أخر طولك أنا البابا ياغلابة، من مسلسل بابا المجال أنا وحبيبي الغالي حوده بندق ترند 6 دلوقتي على يوتيوب.

 

 

 

آخر أعمال محمد شاهين أغاني مزيكا يوتيوب
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