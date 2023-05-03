مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة

ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

تستعد مصر لإستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024، حيث التقي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” للإعداد لاستضافة المنتدي بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وتناول اللقاء البرنامج التنظيمى الأول للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة، والذى تستضيفه مصر فى العام المقبل، حيث تم استعراض عدد من المقترحات لفعاليات المنتدى، والفعاليات على هامش المنتدى، وتشمل تنظيم زيارات للمشاركين فى المنتدى إلى المشروعات السكنية والتنموية العملاقة، والمدن الجديدة، التى تم ويجرى تنفيذها بمختلف ربوع الدولة المصرية.



وتمت مناقشة عدد من القضايا التنموية للدولة المصرية، وكيفية مشاركة الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، مع مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، مؤكدًا أن التجربة العمرانية المصرية، هى تجربة غنية فى مختلف مجالات التنمية العمرانية، سواء بإنشاء المدن الجديدة لمضاعفة رقعة المعمور المصرى، أو تطوير المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق التاريخية بمدينة القاهرة، بجانب مشروعات الطرق، والتى تمثل الشرايين التى تربط بين مناطق العمران القائمة، ومناطق التنمية الجديدة.



المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، وسيكون المنتدى فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة، موضحًا أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.



ونجحت الدولة المصرية فى الفوز باستضافة ثانى أكبر حدث أممى، وهو المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، ليكون شاهدًا جديدًا على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، ويكون فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.



ومن أهم الأسباب التى أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحًا من العديد من البلدان، نظرًا لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.



حضر اللقاء من وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، كلا من، الدكتور نيل خور، مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والابتكار، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي للبرنامج، والسيد/ خيسوس سالسيدو، منسق المنتدى الحضرى العالمى، بالمقر الرئيسي للبرنامج، والمهندس أحمد زينارى، مدير إدارة الفعاليات بالمكتب الإقليمى لبرنامج الهابيتات بالدول العربية، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة بمكتب الهابيتات بمصر.