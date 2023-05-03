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عاجل| وزير الصحة يتفقد «وحدة الدعم النفسي» لخدمة أطفال أسر القادمين من السودان

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وزير الصحة - الدكتور
وزير الصحة - الدكتور خالدعبد الغفار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عيادة الدعم النفسي المخصصة للأطفال من أبناء أسر المصريين العائدين والأشقاء النازحين من أحداث دولة السودان الشقيق.

وأكد وزير الصحة على جهود محافظة أسوان وما بذلوه من جهد في التعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف إنشاء عيادة الدعم النفسي (نادي الأسرة) داخل موقف كركر الدولي في محافظة أسوان، من أجل استكمال للخدمات المقدمة في المعابر الحدودية، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وئيس الجمهورية.

وتفقد الوزير العيادات المتنقلة والمتمركزة داخل موقف كركر البري، واطمئن على توافر الأدوية، والخدمات الصحية العاجلة التي تقدمها الوزارة، والتقى بالفرق الطبية وتحدث معهم عن معدلات التردد والتي لا تقل عن 350 حالة يوميان حسب قول الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

وحول الخدمات المقدمة في موقف كركر، تبين أنها تضم 5 عيادات متنقلة يقوم عليها فريق من 10 أطباء، و18 ممرضة، و3 صيادلة، بالإضافة إلى 4 فرق تقدم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة.

وأكد  المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عمل فرق الطب الوقائي المكلفين بمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض، وجاء هذا ضمن خطة الوزارة لتأمين المواطنين والقادمين من دولة السودان الشقيق، والتي تشمل القوافل العلاجية، ومستشفيات الإحالة، والخدمات الإسعافية، التطعيمات.

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