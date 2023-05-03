بعد تصدرها الترند.. من هي بسمة بوسيل وما قصة عشقها لتامر حسني؟

تصدرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل قائمة ترند “جوجل” بالسعودية، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتيها ورد الفنان تامر حسني عليها، لذا يرصد “الفجر الفني” في السطور التالية أزماتها وأبرز المعلومات عنها:



من هي بسمه بوسيل؟



هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزله، شاركت في برنامج المواهب الشهير أستار أكاديمي في نسخته السادسة ووصلت للمركز الثاني في البرنامج بإشادة حكام البرنامج والجمهور وهي حديث الوسط الفني حاليًا بسبب انفضالها عن النجم تامر حسني، ولدت يوم ١٠ مايو ١٩٩١.



قصة زواجها من نجم الجيل تامر حسني

وقال تامر حسني في برنامج صاحبة السعادة بأن بسمة، أعترفت له أنها ألتحقت ببرنامج أستار اكاديمي على أمل أن تقابله أو يكون ضمن لجنة تحكيم البرنامج أو ضيوفه، ولكنها لم يحالفها الحظ؛ لأنه لم يشارك فيه، ومع ذلك فأنها لم تفقد الأمل.



ولكن الكل أشاد بموهبتها حتى وصلت للمركز الثاني وعادت إلى المغرب، وبالفعل سجلت أول أغانيها، وظل الحلم يراودها بمقابلة تامر حسني، وبالفعل حالفها الحظ، عندما علمت أنه سيأتي لإحياء حفلة موازين بالمغرب، فكتبت أول جواب غرامي بصدق، وكان عمرها ١٨ عامًا، وذهبت إلى الحفل بالإتفاق مع منظميه الحفل وصلت لتامر وسلمته الجواب في ازدحام المعجبين وقالت له نصًا:" أنا بسمة بتاعة استار أكاديمي ده جواب من قلبي لازم تقرأه".



الغريب أن تامر قد احتفظ بالجواب مش زي باقي الهدايا والورود سلمه للمساعدنين

وفعلا قرأ تامر الجواب وأتاثر جدآ بصدق مشاعرها رغم صغر سنها ورجع تامر مصر وفضلت بسمه تحاول لحد ما أتعرفت علي كريم محسن وعلياء فهمي وطلبت انهم يعرفوها علي تامر لمساعدتها في مشوارها الفني.



وبالفعل في أول مقابله لسه بيشكرها علي الجواب لاقها معاها كشكول كله صور شخصيه ليه ومكتوب تحت كل صوره كلام منها ليه كأنها بتكلم حبيبها وفارس أحلامها اندهش تامر جدآ



وقرر يتبناها فنيًا وعمل معاها ديو متسألنيش ليه ووسط كل مشاغله كان بيألف ويلحن ليها ولكنه قرر يفاتحها بالارتباط مع خوفه الشديد لفرق السن اللي كان نحو ١٤ سنه لكنها طارت من الفرحه ده حلم عمرها وأهلها رحبو جدآ وتمت الزيجه بالفعل عام ٢٠١٢ وانتقلت بسمه للعيش في مصر واعتزلت الفن وهي مقتنعه تمامآ إنه ا مش عاوزه الا تامر.

أزمات بسمة بوسيل وتامر حسني

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر ٢٠٢٠ أعلن تامر حسني وبسمة بوسيل انفصالهما رسميًا بعد ٨ سنوات من الزواج وصدر بيان مشترك للزوجين بشأن الانفصال جاء فيه أن القرار اتُخذ بالاتفاق المتبادل وبعد دراسة متأنية ومشاورات مطولة بين الطرفين وذكر البيان أن تامرحسني وبسمة بوسيل سيظلان ملتزمين برعاية وتربية طفليهما وسيبقى صديقان وشريكان في الحياة.

ولكننا صُدمنا منذ أيام علي خبر من بوسيل كالعادة فهي دائمآ من تبدء بالأعلان عن طلاقها من تامر وذلك علي حسابتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي

والجدير بالذكر أن هذا كان متوقع بسبب بعض الأزمات التي مرت بها هذه الزيجة من شك وغيرة واتهامات بالخيانة وخاصة التي دائمآ كانت توقد شرارتها احدي الفنانات المغربية التي كانت تهاجم بسمة بها وتثير بها شكوكها في لقاءتها وعلي مواقع التواصل الاجتماعي وتتوعدها بنشر صور ومكالمات ورسائل حب بينها وبين زوجها الفنان المصري

الطلاق الرسمي وبالتحديد في ال٢٧ من أبريل أعلنت بسمة الطلاق الرسمي وكتبت ( وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل مودة واحترام ربنا يكتبلك ويكتبلي الخير امين يارب )

ولأول مرة شارك تامر حسني منشور بسمه ورد قائلا سأظل الأب والأخ والصديق والسند وفي حفظ الله.