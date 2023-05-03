حالة الطقس اليوم: «مائل للحرارة نهارا بارد ليلا»

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.

تفاصيل حالة الطقس

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية وعلى سيناء وشمال الصعيد، فيما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، بينما يكون الطقس في جنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب البلاد، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة

الصغرى والعظمى

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة في بنها الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في العلمين الجديدة الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 العظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 20 والعظمى 37