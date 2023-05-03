مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، في واحدة من المواجهات المرتقبة، يستضيف فريق ليفربول، فولهام، مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل من الجولة 28 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول وفولهام بث مباشر

وكان قد انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي، 2-2 على ملعب كرافن كوتاج، حيث سجل ميتروفيتش هدفي فولهام، وسجل داروين نونيز، ومحمد صلاح، هدفي ليفربول.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 56 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، ويأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول، وفولهام وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة ليفربول وفولهام والقنوات الناقلة

وينتظر أن تذاع مباراة ليفربول وفولهام، المؤجلة من الجولة 28 وذلك عبر قناة beIN sports 2HD premium.

وعلى صعيد آخر، أعرب المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، عن ندمه لطريقة الاحتفال، وما بدر منه في أعقاب فوز الريدز على توتنهام وقال:”لم يكن يجب أن يحدث الموقف برمته، الكثير من المشاعر والغضب كانت لدي في تلك اللحظة، ولهذا السبب احتفلت بهذه الطريقة”.

مواجهة فولهام

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي:”كنت غاضبًا بسبب عدم احتساب مخالفة لمحمد صلاح، بل واحتسبها الحكم على مو، ومن ثم حصلوا على ركلة حرة سجلوا من خلالها الهدف الثالث، حسب روايته، ثم سجلنا بعدها بدقيقة. لذلك كان يجب أن أكون سعيدًا”.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

توقع عقوبات

وتابع يورجن كلوب، لم أستطع الاقتراب من الحكم الرابع. شعرت بآلام في عضلاتي. ثم جاء إلي بول تيرني وقال لي بالنسبة لي يجب أن تُطرد. مردفا:”ولكن بسبب الحكم الرابع ستحصل على الكارت الأصفر، وفق روايته.

وأثار كلوب حالة من الجدل، وتوقع فرض عقوبات عليه من جانب الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، بسب طريقة احتفاله بعد الهدف الرابع لديوجو جوتا، في مرمى توتنهام الأحد الماضي.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام بالدوري الإنجليزي ليضم كل من:-

حراسة المرمى ويتواجد فيها:-

أليسون بيكر.

خط الدفاع ويضم كل من:-

أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أندرو، روبرتسون.

خط الوسط ويضم كل من:-

فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم ويضم كل من:-

محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الانجليزي، وذلك برصيد 56 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، فيما يأتي فولهام في المركز العاشر، وذلك برصيد 45 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام-بث مباشر