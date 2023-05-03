يلا شوت تويتر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت تويتر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، يدخل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، مواجهة فريقه أمام فولهام، المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، باحثا عن تحقيق أرقام تاريخية جديدة.

أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام

ويسعى محمد صلاح للوصول إلى الهدف رقم 30 في كل المسابقات للمرة الرابعة مع ليفربول، حيث يتبقى له هدفين للوصول إلى هذا الرقم، كما أن ذلك سيصل بالفرعون المصري إلى الهدف رقم 100 على ملعب أنفيلد بقميص الريدز.

ليفربول يسعى لضمان مقعدا بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي للمشاركة بدوري أبطال أوروبا

ويحل فولهام ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الريدز لحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على أحد المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

يدخل ليفربول المباراة محتلا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فيما يقف فولهام في المركز العاشر، برصيد 45 نقطة.

سيستضيف فريق ليفربول الإنجليزي فريق فولهام في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد. وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث سجل ميتروفيتش هدفي فولهام، وسجل داروين نونيز ومحمد صلاح هدفي ليفربول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصةً بعد النتائج السلبية التي حققها في الفترة الأخيرة، فيما يأمل فريق فولهام في تكرار الأداء الجيد الذي قدمه في لقاء الذهاب وإحراز نتيجة إيجابية على ملعب ليفربول. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المهمة بين الفريقين.

معلق مباراة ليفربول وفولهام

يعلق على المباراة، رؤوف خليف، عبر قناة beIN sports 2HD premium.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، ويأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.