يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم YALLA SHOOT يلا كورة SHAHID اتجاد جدة اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم YALLA SHOOT يلا كورة SHAHID اتجاد جدة اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم YALLA SHOOT يلا كورة SHAHID اتجاد جدة اليوم في الدوري السعودي، ويحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ونجحت كتيبة المدرب البرتغالي نونو سانتو في تعويض الخروج من كأس الملك على يد الهلال، بالفوز على الشباب وقتل آمال الليوث في المنافسة على درع دوري روشن.

وفي حالة أن فاز الاتحاد على التعاون، سيوسع الفارق مع أقرب المطاردين، النصر، ليصبح 6 نقاط، مع بقاء 5 مباريات فقط على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، فإن "سكري القصيم" ليس في أفضل أحواله مؤخرًا، ففي آخر 5 مباريات لم يظفر بأي انتصار، وتلقى 3 هزائم منها الخسارة القاسية من الهلال برباعية.

متى موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2023؟

ستقام مباراة الاتحاد والتعاون مساء الأربعاء الموافق 3 مايو/ أيار 2023، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والتعاون مجانًا من خلال قناة SSC1 SD، شريطة أن تكون متواجدًا داخل السعودية.

أما إذا كنت خارج المملكة أو تريد متابعة المباراة بتقنية HD، يمكن ذلك من خلال الاشتراك ومتابعة قناة SSC1 HD.

من معلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2023؟

سيتولى المعلق الشهير "حماد العنزي" مهمة التعليق على مجريات مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 25 من الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

لا توجد وسيلة لمتابعة قناة SSC1 SD أو SSC1 HD سوى قمر عرب سات.

تردد قناة SSC1 HD

  • التردد: 12380
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • التصحيح: 3/4

البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون متاحًا مجانًا بتقنية SD عبر تطبيق "شاهد" للمتواجدين في المملكة العربية السعودية.

كذلك، يمكن متابعة اللقاء إذا كنت خارج المملكة أو تريدها بتقنية HD، من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية لخدمة شاهد VIP.

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