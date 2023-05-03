بـدون تقطيع تويتر | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر لايف يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP، ضيفًا على التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP، يدخل الاتحاد صاحب الصدارة اختبارًا حاسمًا عندما يحل، مساء الأربعاء، ضيفًا على التعاون لحساب الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتعزيز صدارته التي يتربع عليها برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر والذي سبق له خوض مباراته لحساب الجولة ذاتها حيث خسر أمام الهلال 0-2، ما يعني أن فوز الاتحاد سيبعده في الصدارة بفارق 6 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

في المقابل يعيش التعاون أسوأ فترة له هذا الموسم حيث غاب عنه الفوز في آخر 5 مباريات مكتفيًا بـ3 تعادلات مقابل هزيمتين آخرها في الجولة الماضية أمام العدالة، ليبقى في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

أرقام الفريقين قبل المواجهة السادسة والعشرين بينهما في دوري المحترفين، علمًا بأن الاتحاد يتفوق بـ 13 فوزًا مقابل 6 انتصارات للتعاون بينما حضر التعادل في 6 مباريات.

ولم يخسر الاتحاد في آخر 8 مواجهات أمام التعاون في دوري المحترفين محققًا 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات وهي أطول سلسلة له من عدم الخسارة أمام التعاون في الدوري.

وإجمالًا حافظ الاتحاد على سجله خاليًا من الهزائم أمام أندية بريدة في آخر 17 مباراة، واللافت أنه لم تهتز شباكه بأكثر من هدف في أي من هذه المباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

في المقابل تعادل التعاون في 4 من آخر 5 مواجهات أمام أندية جدة، وهو مقدار ما تعادله خلال 21 مواجهة سابقة أمام هذه الأندية في المسابقة.

ولم يُحقق التعاون أي انتصار على أرضه في آخر 6 مباريات، وهو ما لم يُحققه الفريق في مباريات متتالية منذ الفترة بين ديسمبر 2012 إلى نوفمبر 2013 "10 مباريات".

ويعد التعاون ثاني أكثر فريق سجل في شباكه لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله "10 أهداف"، علمًا بأن أكثر فريق سجل أمامه كان الرائد بـ13 هدفًا.

التشكيل المتوقع لإتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

من المتوقع أن يلعب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مواجهة الليلة أمام التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حجازي، شراحيلي، مدالله العليان

خط الوسط: إيجور كورونادو، طارق حامد، برونو هنريكي

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالعزيز البيشي