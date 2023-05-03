مشاهدة مباراة اتحاد جدة اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب كورة لايف Yalla Shoot

مشاهدة مباراة اتحاد جدة اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شووت مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يستقبل ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة نارية تضم كلا من نادي الاتحاد ومنافسه نادي التعاون، وذلك خلال جولة الأسبوع 25 من بطولة الدوري السعودي الممتاز، وكما هو محدد إقامة المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر مايو الحالي، وبالتأكيد ستكون احداث المباراة مثيرة ومشوقة ، متابعة مباشرة لمباراة نادي الاتحاد التي يحل فيها اليوم الأربعاء، ضيفًا على التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر

تبث مباراة الاتحاد والتعاون اليوم خلال جولة الأسبوع 25 من بطولة الدوري السعودي خلال قناة

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بصوت المعلق حماد العنزي.

الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن

تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة:

5 مساءً بتوقيت موريتانيا.

6 مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

7 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

8 مساءً بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والبحرين والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت.

9 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

استقر مدرب اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به التعاون غدا الأربعاء، في ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، ضمن الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

وسيدخل نونو سانتو مباراة الغد بتشكيله الذي لعب ضد الشباب في الدوري يوم الخميس الماضي وانتصر 2-1.

وانضم لقائمة الفريق التي وصلت القصيم مساء اليوم الظهير الأيسر حمدان الشمراني الذي كان مستبعدا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب إيقاف الظهير زكريا هوساوي حتى نهاية الموسم بسبب عقوبة انضباطية، كما استبعد اللاعب هيلدر كوستا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

ومن المتوقع أن يدخل نونو المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، كورنادو، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: عبد الرازق حمدالله.