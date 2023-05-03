يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 03-05-2023 في الدوري السعودي

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 03-05-2023 في الدوري السعودي ، الدوري السعودي، يحل اتحاد جدة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

التشكيل المتوقع لإتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

من المتوقع أن يلعب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مواجهة الليلة أمام التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حجازي، شراحيلي، مدالله العليان

خط الوسط: إيجور كورونادو، طارق حامد، برونو هنريكي

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالعزيز البيشي

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السادس ولديه 36 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في الدوري السعودي

وتبدأ أحداث مباراة التعاون والاتحاد في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الاتحاد والتعاون عبر شاشة قناة SSC الناقلة لمواجهات الدوري السعودي.

وحقق اتحاد جدة فوزًا مثيرًا الجولة الماضية على حساب ضيفه الشباب بفضل ركلة جزاء متأخرة سجلها عبدالرزاق حمدالله رفعت رصيده إلى 59 نقطة من 24 مباراة، بينما يملك ملاحقه المباشر النصر 56 نقطة لكن مع مباراة أكثر.

ويملك اتحاد جدة أقوى دفاع في المسابقة إذ استقبلت شباك حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي 9 أهداف فقط في 24 مباراة، بينما يتصدر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدافين بالمشاركة مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال برصيد 18 هدفًا.

وفي المقابل، تراجعت نتائج التعاون في الجولات الخمس الأخيرة، إذ تعادل 3 مرات مقابل خسارتين، ليتراجع إلى المركز السادس.

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت شهر ديسمبر الماضي في جدة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-0.

خماسي الاتحاد مهدد بـ "الإيقاف" رسميا

وسيغيب الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيجور كورنادو والمغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى أحمد بامسعود وعبدالرحمن العبود، عن مباراة أبها، في حال تلقوا كارت أصفر أمام التعاون اليوم

وتنص اللوائح والقوانين، على غياب أي لاعب عن مباراة واحدة فقط؛ بعد كل 4 بطاقات صفراء، في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي منار شاهين، عودة الظهير حمدان الشمراني، إلى قائمة العميد الاتحادي، أمام التعاون؛ بعد الغياب طوال الفترة الماضية.

واستبعد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، الشمراني من قائمة الاتحاد، في المباريات الماضية؛ لأسباب تأديبية. نونو سانتو تنفس الصعداء بعودة طارق حامد من الإصابة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

وتنفس البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، الصعداء بعد تعافي اللاعب الدولي طارق حامد، قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي.

وكان طارق حامد قد تعرض لكدمة قوية، خلال مباراة الشباب التي أقيمت بالجولة الـ24 للدوري، والتي شهدت فوز الاتحاد بهدفين دون رد.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن طارق حامد جعل نونو سانتو يتنفس الصعداء بعد إصابته أمام الشباب.

وشارك طارق حامد هذا الموسم مع اتحاد جدة في 25 مباراة وساهم في تتويج فريقه بلقب السوبر.