مشاهدة مباراة اتحاد جدة والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري السعودي

مشاهدة مباراة اتحاد جدة أمام التعاون بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري السعودي

مشاهدة مباراة اتحاد جدة أمام التعاون بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري السعودي، بث مباشر لمباراة اتحاد جدة أمام التعاون ومواجهة قوية الليلة عندما يستضيف الاتحاد نظيره التعاون اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، ويأتي خلفه النصر برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة أمام التعاون بث مباشر فى الدوري السعودي

وتشهد مباراة اتحاد جدة أمام التعاون فى الدوري السعودي، مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، حيث يعتبر الثنائي من افضل اللاعبين داخل صفوف الاتحاد خلال الموسم الجاري.

ويحتاج فريق اتحاد جدة إلى الفوز اليوم في مباراة التعاون، بجانب الفوز في ثلاث مواجهات إضافية، من أصل 6 مواجهات متبقية له للتويج بلقب بطولة دوري روشن السعودي بشكل رسمي، حيث سيصل وقتها إلى النقطة 71، دون النظر لنتائج الآخرين

بث مباشر مباراة اتحاد جدة أمام التعاون فى الدوري السعودي

يقدم موقع " الفجر" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة اتحاد جدة أمام التعاون في اللقاء في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة أمام التعاون فى الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش.

لعب نادي الاتحاد حتى الآن 24 مباراة في دوري روشن السعودي، فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط، واستطاع تسجيل 47 هدفًا فيما تلقت شباكه 9 أهداف فقط، مما يجعله صاحب أقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن. وفي مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع العاشر، تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز على التعاون بنتيجة 3-0، حيث سجل هيلدر كوستا هدفًا في الدقيقة 27، فيما سجل عبدالرزاق حمد الله هدفين في الدقيقتين 73 و99 على التوالي. ويتطلع الفريق لتكرار نتيجة المباراة السابقة والفوز على التعاون في المباراة القادمة.