يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم في الدوري السعودي YALLA SHOOT

بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 3 مايو 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الاتحاد والتعاون في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر لمشاهدة مباراة التعاون واتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي من موسم 2022 - 2023 على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة التعاون بالدوري

وأعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة التعاون ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي يتواجد بها أحمد حجازي وطارق حامد.

يحل الاتحاد في مباراة اليوم ضيفًا ثقيلًا على فريق التعاون في المباراة القوية التي تجمع الفريقين على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام السابعة مساء اليوم، الأربعاء.

ويحتل اتحاد جدة حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، ويأتي خلفه برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

يحتاج الاتحاد لحصد 12 نقطة من أصل 6 مواجهات (18 نقطة) متبقية له ليحسم لقب دوري روشن السعودي بشكل رسمي، حيث سيصل وقتها إلى النقطة 71، دون النظر لنتائج الآخرين.

تشكيل اتحاد جدة ضد التعاون

ويدخل نادي اتحاد جدة ضد التعاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورنادو - العبود

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله - رومارينيو

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة اتحاد جدة أمام التعاون بث مباشر فى الدوري السعودي

وتشهد مباراة اتحاد جدة أمام التعاون فى الدوري السعودي، مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، حيث يعتبر الثنائي من افضل اللاعبين داخل صفوف الاتحاد خلال الموسم الجاري.

ويحتاج فريق اتحاد جدة إلى الفوز اليوم في مباراة التعاون، بجانب الفوز في ثلاث مواجهات إضافية، من أصل 6 مواجهات متبقية له للتويج بلقب بطولة دوري روشن السعودي بشكل رسمي، حيث سيصل وقتها إلى النقطة 71، دون النظر لنتائج الآخرين