بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي .. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي.. يلا شوت، ستشهد الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي مباراة قمة بين نادي التعاون ونادي الاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. ويأمل الاتحاد في تحقيق الفوز في هذه المباراة بعد فوزه الأخير على نادي الشباب بفضل ركلة جزاء سجلها عبدالرزاق حمدالله، ورفع رصيده إلى 59 نقطة من 24 مباراة. ويتصدر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا، مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال.

ويملك نادي الاتحاد أقوى دفاع في الدوري حتى الآن، حيث استقبلت شباك حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي 9 أهداف فقط في 24 مباراة. وعلى الجانب الآخر، يعاني نادي التعاون من تراجع في النتائج خلال الجولات الخمس الأخيرة، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وانخفض إلى المركز السادس في جدول الترتيب. ولم يتمكن التعاون من تحقيق الفوز على الاتحاد منذ فوزه عليه في نهائي كأس الملك عام 2019، وتعرض للهزيمة في مباراة الذهاب هذا الموسم بنتيجة 3-0.

ويسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحقيق فارق نقاط أكبر مع أقرب منافسيه في الصدارة، وزيادة الفارق إلى 6 نقاط مع بقاء 5 جولات على نهاية المسابقة. وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة صراع المنافسة بين الفريقين، ومتابعة أداء اللاعبين في الملعب.

يحتل التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد أن حصد 37 نقطة، ويقوده المدرب الخبير بالدوري السعودي، بريكليس شاموسكا. وللأسف، لم ينجح التعاون في تحقيق الانتصارات في آخر خمس مباريات، إذ تعادل في 3 مباريات وخسر 2، وهو ما يعزز الحاجة لتحقيق الفوز في مباراتهم القادمة لتحسين مركزهم في جدول الترتيب.

متى موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2023؟

ستقام مباراة الاتحاد والتعاون مساء الأربعاء الموافق 3 مايو/ أيار 2023، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والتعاون مجانًا من خلال قناة SSC1 SD، شريطة أن تكون متواجدًا داخل السعودية.

أما إذا كنت خارج المملكة أو تريد متابعة المباراة بتقنية HD، يمكن ذلك من خلال الاشتراك ومتابعة قناة SSC1 HD.

من معلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2023؟

سيتولى المعلق الشهير "حماد العنزي" مهمة التعليق على مجريات مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 25 من الدوري السعودي.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

لا توجد وسيلة لمتابعة قناة SSC1 SD أو SSC1 HD سوى قمر عرب سات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون متاحًا مجانًا بتقنية SD عبر تطبيق "شاهد" للمتواجدين في المملكة العربية السعودية.

كذلك، يمكن متابعة اللقاء إذا كنت خارج المملكة أو تريدها بتقنية HD، من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية لخدمة شاهد VIP.