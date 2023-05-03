مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

 مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، أعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي بقيادة البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل النمور أمام التعاون، في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة أمام التعاون على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورنادو - العبود

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله - رومارينيو.

يحل الاتحاد في مباراة اليوم ضيفًا ثقيلًا على فريق التعاون في المباراة القوية التي تجمع الفريقين.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، ويأتي خلفه برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

ويحتاج الاتحاد لحصد 12 نقطة من أصل 6 مواجهات (18 نقطة) متبقية له ليحسم لقب دوري روشن السعودي بشكل رسمي، حيث سيصل وقتها إلى النقطة 71، دون النظر لنتائج الآخرين.

أعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي بقيادة البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل النمور أمام التعاون، في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة أمام التعاون على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورنادو - العبود

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله - رومارينيو.

يحل الاتحاد في مباراة اليوم ضيفًا ثقيلًا على فريق التعاون في المباراة القوية التي تجمع الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | اضغط هنــــا

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، ويأتي خلفه برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

ويحتاج الاتحاد لحصد 12 نقطة من أصل 6 مواجهات (18 نقطة) متبقية له ليحسم لقب دوري روشن السعودي بشكل رسمي، حيث سيصل وقتها إلى النقطة 71، دون النظر لنتائج الآخرين.

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