مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، مباراة ليفربول ضد فولهام المؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي ينتظرها عشاق الكرة الإنجلزية وعشاق فريق ليفربول الملقب بـ الريدز والذى يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح والذى يبحث لنفسه عنتحطيم عدد من الأرقام القياسية الجديدة.

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موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا ليفربول وفولهام الليلة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

ملعب مباراة ليفربول ضد فولهام الليلة في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد معلق فريق ليفربول الليلة مباراة ليفربول ضد فولهام المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري العام والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل فريق فولهام المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام الليلة في الدوري الإنجليزي ومعلق المباراة

كما اعتاد الجمهور المصري، ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ضد فولهام المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة

وأعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن خالد الحدي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام المقرر لها الليلة في الجولة الثامن والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بقوته الهجومية من أجل تحقيق الفوز في مباراة ليفربول وفولهام، ومن المنتظر أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرندولد، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أندرو

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز