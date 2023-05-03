بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم 3 مايو 2023 بالدوري الإنجليزي دون تقطيع

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم 3 مايو 2023 بالدوري الإنجليزي دون تقطيع، يبحث عشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء عن موعد مباراة ليفربول ضد فولهام وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأتي المباراة بين ليفربول وفولهام اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر البريميرليج والمباراة مؤجلة لهذا اليوم من 18 مارس الماضي.

كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي قد انتهت بالتعادل 2-2 مما يجعل المباراة عقبة صعبة أمام طموحات ليفربول في مواصلة الانتصارات بعد فوزه الدراماتيكي الأخير على توتنهام بنتيجة 4-3.

ويدخل ليفربول المباراة بحثا عن تحقيق الفوز من أجل رفع رصيده للنقطة 59 والاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ليفربول ضد فولهام من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «الأنفيلد» في مدينة ليفربول.

ترتيب ليفربول ضد فولهام في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، أما فريق فولهام فيحتل المركز العاشر وله 45 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

ويتم نقل مباراة ليفربول ضد فولهام عبر قناة

بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم beIN Sports 2 HD Premium

4 قنوات عالمية تنقل مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports Connect

SuperSport Variety 3

معلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير خالد الحدي بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

ينتظر أن يخوض ليفربول مباراة فولهام بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وإبراهيما كانوتيه وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: هندرسون وجونز وفابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.