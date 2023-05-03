بث مباشر ليفربول يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر الآن يوتيوب.. كورة لايف

بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر الآن يوتيوب.. كورة لايف، بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، نقدم لكم من خلال موقع فيتو مشاهدة حصرية للقاء فولهام أمام الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام الإنجليزي اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام، مساء اليوم الأربعاء، في منافسات الجولة الثامنة والعشرون في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. إليكم بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام حصريا عبر بوابة فيتو لايف.

يلتفي فريق ليفربول مع نظيره فولهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن توتنهام وأستون فيلا، فيما يأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات ليبتعد بالمركز الخامس في ظل صراعه مع توتنهام وأستون فيلا، بالإضافة إلى الاقتراب من المربع الذهبي على أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب فولهام في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين ليفربول وفولهام انتهت بالتعادل 2-2، والتي أقيمت على ملعب "كرافين كوتاج".

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

يحتضن ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء مواجهة مؤجلة بين فريق ليفربول ونظيره فولهام من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، ويسعى للفوز في هذه المباراة للابتعاد عن منافسيه في الصراع على المراكز الأولى، والاقتراب من المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل فولهام المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتحسين مركزه في الترتيب. وتجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى بين الفريقين في الدور الأول من الدوري انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "كرافين كوتاج".