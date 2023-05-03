الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يجدد ليفربول موعده مع فولهام، على ملعب «أنفيلد»، في إطار مؤجلات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليواصل الريدز محاولاته من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، وضمان مقعد في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

الموعد: 10:00 مساء اليوم.

الملعب: أنفيلد.

البطولة: الدوري الإنجليزي.

الجولة: 28 - مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي:

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 2 English

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أندرو، روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

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ترتيب ليفربول وفولهام قبل المباراة المرتقبة

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فيما يقف فولهام في المركز العاشر، برصيد 45 نقطة.

حكام المباراة:

الحكم: ستيوارت أتويل

مساعد حكم: دارين كان

مساعد حكم: نيكولاس هوبتون

حكم رابع: دارين إنجلاند

حكم فار: توني هارينجتون

مساعد فار: دانيال كوك

أرقام قياسية عديدة، تنتظر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في مباراة فريقه أمام فولهام، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول، فولهام على ملعب أنفيلد، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى محمد صلاح في مباراة الليلة، لكتابة سطر جديد من أسطر التاريخ مع الريدز، بمواصلة تحقيقه للأرقام القياسية والإنجازات الفردية، التي لطالما اعتاد عليها منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

ومن أبرز هذه الأرقام التي تنتظر صلاح في مواجهة فولهام، هي مئوية جديدة مع ليفربول، حيث إذا سجل الفرعون المصري، هدفين في شباك الفريق اللندني، يصل إلى 100 هدفًا مع الحمر على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

ويمتلك صلاح في رصيده 28 هدفًا خلال الموسم الجاري 2022-2023 في مختلف البطولات، لذا يحتاج محمد صلاح لتسجيل ثنائية في مرمى فولهام، ليصل إلى هدفه رقم 30 في جميع المسابقات للموسم الرابع من أصل 6 مواسم خاضها مع ليفربول.