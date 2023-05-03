ads

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يجدد ليفربول موعده مع فولهام، على ملعب «أنفيلد»، في إطار مؤجلات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليواصل الريدز محاولاته من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، وضمان مقعد في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. 

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

الموعد: 10:00 مساء اليوم.

الملعب: أنفيلد.

البطولة: الدوري الإنجليزي.

الجولة: 28 - مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي: 

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports Connect

beIN Sports 2 HD Premium

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أندرو، روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

ترتيب ليفربول وفولهام قبل المباراة المرتقبة

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فيما يقف فولهام في المركز العاشر، برصيد 45 نقطة.

حكام المباراة:

الحكم: ستيوارت أتويل

مساعد حكم: دارين كان

مساعد حكم: نيكولاس هوبتون

حكم رابع: دارين إنجلاند

حكم فار: توني هارينجتون

مساعد فار: دانيال كوك

أرقام قياسية عديدة، تنتظر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في مباراة فريقه أمام فولهام، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويستضيف ليفربول، فولهام على ملعب أنفيلد، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى محمد صلاح في مباراة الليلة، لكتابة سطر جديد من أسطر التاريخ مع الريدز، بمواصلة تحقيقه للأرقام القياسية والإنجازات الفردية، التي لطالما اعتاد عليها منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

ومن أبرز هذه الأرقام التي تنتظر صلاح في مواجهة فولهام، هي مئوية جديدة مع ليفربول، حيث إذا سجل الفرعون المصري، هدفين في شباك الفريق اللندني، يصل إلى 100 هدفًا مع الحمر على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

ويمتلك صلاح في رصيده 28 هدفًا خلال الموسم الجاري 2022-2023 في مختلف البطولات، لذا يحتاج محمد صلاح لتسجيل ثنائية في مرمى فولهام، ليصل إلى هدفه رقم 30 في جميع المسابقات للموسم الرابع من أصل 6 مواسم خاضها مع ليفربول.

close
ليفربول ليفربول أمام فولهام ليفربول ضد فولهام ليفربول ضد فولهام مباشر ليفربول لايف ليفربول مباشر ليفربول مباشر اليوم ليفربول وفولهام ليفربول وفولهام بث مباشر ليفربول وفولهام مباشر اهداف مباراة ليفربول وفولهام فولهام بث مباشر بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وفولهام بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام تشكيل مباراة ليفربول أمام فولهام ماتش ليفربول وفولهام مباراة ليفربول وفولهام مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الان مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان مشادة مباراة ليفربول وفولهام مواجهات ليفربول وفولهام موعد مباراة ليفربول وفولهام نتيجة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول وفولهام اليوم بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول اليوم ملخص مباراة ليفربول اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم بث مباشر يلا شوت
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بـدون تقطيع تويتر | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر لايف يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP

صدمة قوية.. تأكد غياب نجم الأهلي 9 أشهر بسبب الرباط الصليبي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 3-5-2023

عاجل.. صدمة في الرياضة المصرية: تجميد النشاط الرياضي وإعلامي يكشف مفاجآت مثيرة

يلا شوت تويتر مباراة الاتحاد | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم في الدوري السعودي | مباراة Al Ittihad مباشر يوتيوب

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

عاجل | تطور سعر الدينار الكويتي في مصر.. اعرف التفاصيل

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون تويتر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي 2023