ليفربول وفولهام اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم يلا شوت تويتر

ليفربول وفولهام اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم يلا شوت تويتر، يحتضن ملعب "أنفيلد" في إنجلترا مباراة تجمع بين فريق ليفربول ونظيره فولهام يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، والتي تأتي ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومهمًا لكلا الفريقين، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز والاقتراب من المراكز الأولى في جدول الترتيب، في حين يسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في الترتيب.

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراته القادمة ضد فولهام، بهدف الاقتراب أكثر من مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد الفريق بفارق سبع نقاط عن المراكز المؤهلة حاليًا.

وتأتي المباراة بعد فوز ليفربول في المباراة السابقة على فريق توتنهام بنتيجة 4-3، والذي رفع بها رصيده إلى 56 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بالمقابل، يعمل فريق فولهام على تحسين مركزه في الترتيب بعد ضمان بقائه في الدوري الإنجليزي للموسم القادم، وذلك بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

الجولة 28 ملعب المباراة أنفليد معلق المباراة خالد الحدي القنوات الناقلة beIN Sports 2 HD Premium البطولة الدوري الإنجليزي

توقيت مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

مصر الساعة 9:00 السعودية الساعة 10:00 الإمارات الساعة 11:00 المغرب الساعة 7:00 الجزائر الساعة 8:00

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مواجهة فولهام بالتشكيل التالي

أليسون بيكر.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترنت ألكساندر آرنولد.

كورتيس جونز – فابينيو – هارفي إليوت.

محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

محمد صلاح يحتاج إلى هاتريك جديد

كما يحتاج نجم المنتخب الوطني، إلى تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، لكي يصبح خامس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، ليتخطى أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد، صاحب الـ186 هدفًا، وذلك بعدما بات محمد صلاح في المركز السادس ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للريدز بـ184 هدفًا، بعدما أحرز هدفًا في شباك توتنهام في المباراة الماضية من ركلة جزاء، حينما خاض مباراته رقم 300 مع ليفربول في جميع المسابقات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

كما أن الهاتريك سيمنح صلاح رقمًا استثنائيًا آخر، وهو أن يكون تاسع أكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 هاتريك، حيث أحرز من قبل الهاتريك 4 مرات في البريميرليج، جميعها مع ليفربول، وذلك في شباك واتفورد وبورنموث وليدز يونايتد ومانشستر يونايتد.

ولم يسجل نجم المقاولون العرب السابق، هاتريك منذ نحو عام ونصف، عندما سجل 3 أهداف في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 5-0، على ملعب أولد ترافورد، يوم 24 أكتوبر 2021، لذا يأمل نجم الريدز في تسجيل ثلاثية أمام فولهام؛ من أجل احتلال المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بوصوله إلى 20 هدفًا، حيث يحتل محمد صلاح حاليًا المركز الرابع برصيد 17 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم برينتفورد، والذي سجل 20 هدفًا حتى الآن.