بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي | يلا شوت، يحتضن ملعب أنفيلد في إنجلترا مباراة مؤجلة من الجولة 28 للبريميرليغ بين فريق ليفربول وضيفه فولهام، وذلك بعدما شارك فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعيش الريدز حاليًا فترة جيدة، إذ لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 6 مباريات، وفاز في آخر 4 مباريات على التوالي، مما يعزز حظوظه في التأهل للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي | يلا شوت، ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، وفي حالة فوزه في مباراة اليوم، سيتمكن من تقليص الفارق مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع إلى 4 نقاط فقط، مع وجود مباراتين أقل للفريق الأحمر. ومن جهته، يسعى فريق فولهام إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب، بعدما ضمن بقائه في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، حيث يحتل المركز العاشر حاليًا برصيد 45 نقطة.

متى سيلعب ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023؟

تقام مباراة ليفربول وفولهام مساء الأربعاء الموافق 3 مايو/ أيار 2023، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 11:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام؟

يمكنك متابعة مباريات الدوري الإنجليزي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وستنقل مباراة ليفربول وفولهام من خلال قناة "beIN Sports HD 2 Premium".

من معلق مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2023؟

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وفولهام للمعلق الشهير خالد الحدي.

ويمكنك متابعة اللقاء بالتعليق الإنجليزي من خلال التحول إلى قناة beIN Sports HD 2 English.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام

لا توجد وسيلة مجانية لمتابعة مباراة ليفربول وفولهام عبر الإنترنت.

لكن يمكنك متابعة اللقاء إما من خلال تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.