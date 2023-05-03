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مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يتداول علي محركات بحث جوجل ويحمل عنوان، موعد مباراة الشباب والفتح اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي 2023 حيث سنناقش العنوان بالتفصيل وذلك في القسم الرياضي لموقعنا.

موعد مباراة الشباب والفتح اليوم ومساراتها الناقلة

مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، فيما يواجه فريق الشباب نظيره الفتح اليوم في دوري روشان العربي للمحترفين 2023.

موعد مباراة الشباب والفتح اليوم

مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، فيما سيلتقي فريق الشباب مع نظيره فريق الفاتح، في الجولة 25 المقبلة من بطولة روشان السعودية للمحترفين 2023، اليوم الأربعاء 3 مايو 2023.

استاد مباراتي الشباب والفاتح اليوم

مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، فيما سيستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين فريقي الشباب والفاتح اليوم ضمن منافسات دوري روشان للمحترفين السعودي 2023.

القنوات تبث وتعلق على مباراة الشباب والفتح اليوم

رغم أن مباراة الشباب والفاتح ستذاع اليوم في الجولة الـ25 المقبلة من مسابقة دوري روشان العربي للمحترفين 2023، عبر القنوات التالية.

  • SSC SPORTS 1 SD بصوت المعلق عبد الله الحربي.
  • SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق عبد الله الحربي.
  • SSC SPORT 5 SD بصوت المعلق عبدالله الحربي.
  • SSC SPORT 5 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي.
  • شاهد شاهد VIP بصوت المعلق عبدالله الحربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والفتح | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والفتح | اضغط هنــــا

جدول مباريات الشباب والفاتح اليوم

صوت صافرة بدء اللعبة بالضبط في الساعة.

6:30 مساءا بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

9:30 مساءً مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال.

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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