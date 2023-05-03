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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز.. كورة لايف

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بوابة الفجر

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والتشكيل، يتطلع إلى معرفتها المشجعين والمحبين للريدز حول العالم العربي، حيث استعاد ليفربول مستواه في الجولات الأخيرة من البريميرليج، وكان آخرها الفوز على نظيره فريق توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مطلع الأسبوع الحالي، ما زاد من فرص ليفربول بقيادة محمد صلاح، في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023.

ويحرص الفجر الرياضي، على نقل كافة الأخبار والمعلومات الخاصة بالفرق الرياضية المختلفة، على المستويين المحلي والدولي، لذلك نعرض في هذا التقرير، موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به كل فريق مواجهة الليلة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسه فولهام، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي 2022/2023.

ويأتي موعد مباراة ليفربول اليوم ضد فولهام، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويتطلع ليفربول إلى مواصلة طريق الانتصارات، التي يشهدها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال لقاء اليوم ضد فولهام، من أجل المشاركة في دوري الأبطال، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وجاء التعادل حاسما خلال لقاء واحد، وذلك من أصل آخر 5 لقاءات خاضها الريدز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 56 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، فيما جاء فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وحول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، فإن قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقلة لهذا اللقاء، بشكل حصري للعملاء المشتركين في أحد الباقات الرياضية التي تقدمها، وذلك عبر شاشتها بي إن سبورت بريميوم 2، والذي جاء ترددها كما يلي، لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم.

تردد بي إن سبورت بريميوم 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

تشكيل ليفربول أمام فولهام

يتوقع أن يتكون تشكيل ليفربول اليوم، لمباراة فولهام في البريميرليج، كالتالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
  • خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، كودي جاكبو.

تشكيل فولهام أمام ليفربول

يتوقع أن يتكون تشكيل فولهام، لمباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي، كالتالي:

  • حراسة المرمى: لينو.
  • خط الدفاع: تيتي، أدارابيويو، ريم، روبنسون.
  • خط الوسط: ريد، بالينيا، ويلسون، بيريرا، سولومون.
  • خط الهجوم: جيمس.
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