كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي.. Kooralive

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي.. Kooralive، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فولهام، اليوم الأربعاء 3 مايو، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفليد.

وتذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس بريميم 2 اتش دي، بتعليق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق ليفربول حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

ويحتل فريق أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 78 نقطة، من أصل 34 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

يستقبل ملعب انفيلد مباراة هامة تجمع بين نادي ليفربول ونظيره نادي فولهام، وذلك خلال جولة الأسبوع 28 من بطولة الدوري الانجليزي، كما هو محدد إقامة المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر مايو الحالي، ومن المؤكد ستكون احداث المباراة مشوقة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول فولهام اليوم

تنقل مباراة ليفربول وفولهام خلال جولة الأسبوع 28 من بطولة الدوري الانجليزي عبر قناة

بصوت المعلق خالد الحدي.

توقيت مباراة ليفربول وفولهام اليوم

تبدأ مباراة ليفربول وفولهام اليوم خلال جولة الاسبوع ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة:-

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

8 مساءً بتوقيت موريتانيا.

9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

10 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

12 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.