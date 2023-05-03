يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ليفربول اليوم تويتر أهم مباريات اليوم

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بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ليفربول اليوم تويتر أهم مباريات اليوم ، يلتقى فريق ليفربول بنظيره فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على معلب أنفيلد رود، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أهم مباريات اليوم، تقام في تمالام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، المباراة التي ستجمع بين ليفربول وفولهام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2022-2023، ويستضيف ملعب الأنفيلد أحداث وتفاصيل المباراة.

ويدخل ليفربول مباراة توتنهام وسط حالة من التركيز القوي من أجل تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط لاستكمال سلسلة الانتصارات التي استمرت لأربعة مباريات متتالية، على أمل التواجد في المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة.

وعلى الجانب الآخر يسعي فريق فولهام في المباراة نحو تحقيق نتيجة إيجابية إن لم تكن الانتصار فتكون التعادل والخروج بنقطة، من أجل وقف نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق في آخر مباراتين بعدما تلقي الخساراة بنتيجة هدف دون رد أمام ليستر سيتي، ثم خساراة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول وفولهام على ملعب الأخير كرافن كوتيج، قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وسجل ثنائية فولهام حينها ميتروفيتش، بينما جاءت أهداف الريدز بأقدام داروين نونيز ومحمد صلاح في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ويتواجد الريدز وأصحاب الأرض والجمهور في المباراة، بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بعدما خاض الفريق 33 تمكن خلالها من تحقيق الانتصار في 16 مباراة وتلقي الخساراة في 9 مباريات وحسم نتيجة التعادل في 8 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 65 هدف واستقبلت شباكهم 42 هدف آخرين،

فيما يتواجد فريق فولهام في المركز العاشر بسلم الترتيب بعدد 45 نقطة، ولعب الفريق 33 مباراة جاءت مقسمة بين 13 انتصار و6 تعادلات و14 خساراة، وسجل الفريق طوال مبارايته الماضية 45 هدف واستقبلت شباكهم نفس عدد الأهداف، ويبتعد فولهام عن تشيلسي صاحب المركز الثاني عشر بست نقاط، وبفارق خمس نقاط يبتعد عن صحاب المركز الـ11 كريستال بالاس.

وتشير الإحصائيات والأرقام إلى أن مباراة الليلة بين ليفربول وفولهام تحمل الرقم 71 بعدما تواجها من قبل في 70 مباراة، استطاع خلالها ليفربول تحقيق الانتصار في 41 مباراة، تلقي الخساراة في 18 مباراة، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 18 مباراة أخري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

واستطاع لاعبو الريدز طوال المبارايات السابقة تسجيل 145 هدف، مقابل 65 هدف فقط للاعبي فولهام، ويعتبر بيلي ليديل على رأس قائمة الهدافين التاريخيين للمواجهات قائمة بواقع 13 هدفًا،. ويأتي في المركز الثاني يليه روبي فاولر أسطورة الريدز السابق بواقع 8 أهداف.

فيما التقي نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح بفولهام في 5 مباريات جاءت مقسمة بين انتصارين وتعادلين وهزيمة، واستطاع نجم الريدز في تمزيق شباك فولهام في ثلاث مناسبات، جاءت آخرها في مباراة الافتتاح بالدور الأول حينما سجل هدف التعادل في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

تذاع مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN sports 2HD premium.

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