يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT ، محمد صلاح على بعد هدفين مع ليفربول ليصل إلى هدفه الـ30 هذا الموسم، والـ100 مع الريدز على ملعب أنفيلد، في جميع المسابقات.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام ومواجهة قوية يحتضنها ليفربول الليلة عندما يستضيف نظيره فولهام اليوم 3 مايو 2023، في في اللقاء المؤجل من المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

جاءت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كرافين كوتاج، واحدة من المباريات القوية والتي افتتح بها الفريقان موسمهما، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسجل ثنائية أصحاب الأرض النجم المميز ألكسندر ميتروفيتش أحدهما من ركلة جزاء، وأحرز للريدز كل من داروين نونيز ومحمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

جودة محمد صلاح في مباريات ليفربول تقدم الكثير لهذا الفريق في موسم يعد الأسوأ في مسيرة الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، الذي يرى أن هناك فرصة للتحسن بداية من الموسم المقبل.

كتيبة ليفربول تعرف أن الفرصة مواتية لتحقيق الانتصار، خاصة أنهم سيخوضون اللقاء على ملعبهم ووسط جماهيرم أمام فريق فولهام الذي يقدم مستويات مميزة، فبعد أن كان قريبا من المراكز الأخيرة بالدوري الإنجليزي بات الآن في المرتبة العاشرة برصيد 45 نقطة.

ويأتي ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بعد أن خاض 33 مواجهة فاز في 16 وخسر في 9 وتعادل في 8.

المنافسة على حصد مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا هو كل ما يشغل بال يورجن كلوب وفريقه ليفربول في الجولات المتبقية، وبالتالي الهزيمة أو التعثر في أي لقاء قد يحرم الفريق من التواجد بالتشامبيونزليج بالموسم في المقبل.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع " الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة ليفربول وفولهام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 3 مايو على ستاد أنفيلد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.