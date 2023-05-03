مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم .. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. يلا شوت، يستضيف ملعب” أنفليد” مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، والتي ضمن المنافسات المؤجلة في الجولة 28.

ليفربول يسعي إلي تحقيق الفوز ليقترب أكثر إلي المراكز المؤهلة إلي دوري أبطال اوروبا حيث أن فريق ليفربول يبتعد بفارق 7 نقاط عن مراكز دوري أبطال اوروبا.

حيث تمكن ليفربول في المباراة السابقة بالفوز علي فريق توتنهام بنتيجة 4-3 ليرفع رصيده إلي 56 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما فولهام حيث ضمن البقاء في الدوري الإنجليزي لموسم جديد حيث يبحث عن تحسين مركزه في الدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 

الجولة28
ملعب المباراةأنفليد
معلق المباراة خالد الحدي
القنوات الناقلةbeIN Sports 2 HD Premium
البطولةالدوري الإنجليزي

توقيت مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

مصرالساعة 9:00
السعوديةالساعة 10:00
الإماراتالساعة 11:00
المغربالساعة 7:00
الجزائرالساعة 8:00

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام 

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مواجهة فولهام بالتشكيل التالي

أليسون بيكر.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترنت ألكساندر آرنولد.

كورتيس جونز – فابينيو – هارفي إليوت.

محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام ومواجهة قوية يحتضنها ليفربول الليلة عندما يستضيف نظيره فولهام اليوم 3 مايو 2023، في في اللقاء المؤجل من المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

جاءت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كرافين كوتاج، واحدة من المباريات القوية والتي افتتح بها الفريقان موسمهما، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسجل ثنائية أصحاب الأرض النجم المميز ألكسندر ميتروفيتش أحدهما من ركلة جزاء، وأحرز للريدز كل من داروين نونيز ومحمد صلاح.

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