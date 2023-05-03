كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي ، بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 3 مايو 2023.

وتأتي المباراة بين ليفربول وفولهام اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر البريميرليج والمباراة مؤجلة لهذا اليوم من 18 مارس الماضي.

تقام مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «الأنفيلد» في مدينة ليفربول.

كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي قد انتهت بالتعادل 2-2 مما يجعل المباراة عقبة صعبة أمام طموحات ليفربول في مواصلة الانتصارات بعد فوزه الدراماتيكي الأخير على توتنهام بنتيجة 4-3.

ويدخل ليفربول المباراة بحثا عن تحقيق الفوز من أجل رفع رصيده للنقطة 59 والاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويبحث عشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء عن موعد مباراة ليفربول ضد فولهام وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ليفربول ضد فولهام من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب ليفربول ضد فولهام في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، أما فريق فولهام فيحتل المركز العاشر وله 45 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

ويتم نقل مباراة ليفربول ضد فولهام عبر قناة

بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم beIN Sports 2 HD Premium

4 قنوات عالمية تنقل مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports Connect

SuperSport Variety 3