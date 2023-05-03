يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في لقاء المربع الذهبي 2023 YALLA SHOOT

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في لقاء المربع الذهبي 2023 YALLA SHOOT ، زوار موقع الفجر الرياضي، نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة ليفربول وفولهام التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في لقاء المربع الذهبي 2023 YALLA SHOOT، أعلن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فولهام، اليوم الأربعاء 3 مايو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في البريميرليج

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فولهام، اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفليد.

تشيكل الفريقين الرسمي لمباراة اليوم

وجاء تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمباراة اليوم ضد فولهام كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز.

خط الهجوم: دياز، نونيز، محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل فولهام الرسمي ضد ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: أدارابيويو، عيسى ديوب، سيدريك سواريز، آندي روبنسون.

خط الوسط: لوكيتش، بالهينها، توم كايرني.

خط الهجوم: هاري ويلسون، ويليان، ألفيس مواريس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق ليفربول حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

يستقبل استاد انفليد مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق ليفربول ضد نظيره فريق فولهام بث مباشر الان، وذالك ضمن منافسات الجولة ال28 القادمة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، يتواجد فريق ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز 10 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام

وستقام هذه المباراة التي تجمع بين فريق ليفربول وفريق فولهام بث مباشر الان في الجولة ال28 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023.

ستنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر الان في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر

بينما تنقل مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر الان في الجولة ال28 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beIN Sports premium 2 .

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر الان في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، المعلق الرياضي خالد الحدي.