يلا شوت الآن كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم (يلا شوت) الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم (يلا شوت) الدوري الإنجليزي، يبحث الكثيرون من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية، عن بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد فولهام، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين من مؤجلات الجولة الـ28 من مسابقة البريميرليج.

فولهام ضد ليفربول

يلتقى فريق ليفربول بنظيره فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على معلب أنفيلد رود، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتحدى فولهام

ويأمل رجال يورجن كلوب في مواصلة تحقيق الانتصارات، على أمل الوصول للمربع الذهبي، وضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ويسعى الريدز للفوز على فولهام، وحصد النقاط الثلاث، ويعول ليفربول على عاملي الأرض والجمهور، بجانب تواجد نجوم الفريق مثل محمد صلاح وفان دايك ولويس دياز وجاكبو.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: تسميكاس، فان دايك، كوناتي، أرنولد

الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز

الهجوم: دياز، نونيز، محمد صلاح

ترتيب ليفربول وفولهام

يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 56 نقطة، بخوض 33 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام، بتمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، في مؤجلات الجولة الـ28.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وفولهام، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يقع ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة جمعهم من 33 مباراة بعدما حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 لقاءات.

فيما يأتي فولهام في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، بعدما حقق 13 انتصارًا وتعادل في 6 مواجهات وخسر 14 لقاء.

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وفولهام في الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وفولهام المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورتس1.