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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم 3/5/2023 بالدوري الإنجليزي بدون تقطيع

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم 3/5/2023 بالدوري الإنجليزي دون تقطيع

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت اليوم 3/5/2023 بالدوري الإنجليزي دون تقطيع، يلعب نادي ليفربول لقاء مثير امام فولهام مباشر،مساء اليوم الاربعاء في الدوري الانجليزي،وذلك على ملعب انفيلد، مباراة فولهام بث مباشر وذلك في إطار الدوري الانجليزي.

وتحضرت كتيبة ليفربول مباشر بقيادة يورجن كلوب في التدريبات امس لمباراة فولهام ضد ليفربول بث مباشر،وبتوجيه رسالة عشوائية لـ فولهام بث مباشر في اللقاء المنتظر بين فولهام وليفربول مباشر اليوم.

وعلى صعيد ترتيب الدوري الانجليزي،يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق سبعة نقاط عن نادي مان يونايتد صاحب المركز الرابع،اما فولهام فهو في المركز العاشر في الدوري برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر في الدوري الانجليزي

تقام المباراة مساء الاربعاء 03 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام مباشر اليوم

تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 الناقل الحصري لمبارايات الدوري الانجليزي مباشر اليوم في الموسم الحالي، بتعليق عصام الشوالي.

يظهر ليفربول بصورة مميزة في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، عقب الفوز في الجولة الماضية على توتنهام برباعية مقابل ثلاثة أهداف ليكون هذا الانتصار الرابع تواليًا.

ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يطمح في تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط لمواصلة القتال بشراسة لمحاولة الاقتراب من اقتحام المربع الذهبي كون الفارق بينه وبين مانشستر يوناتيد 7 نقاط.

وفي المقابل، وقع فولهام في فخ الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المرحلة السابقة، ليتوقف رصيده عند النقطة 45 في المركز العاشر على جدول الترتيب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

ويتطلع فولهام لتصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد للطريق الصحيح بالبقاء في المناطق الأمنة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي لنيل مراده.

يصطدم فريق ليفربول بنظيره فولهام مساء اليوم الأربعاء 3 مايو، على أرضية ملعب آنفيلد، لحساب فعاليات المرحلة الـ 28 من مؤجلات مسابقة الدوري الإنلجيزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وستنقل مواجهة فولهام ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD2 بريميوم بأداء صوتي للمعلق خالد الحدي.

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