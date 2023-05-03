يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم يلا شوت LIVERPOOL بث مباشر في الدوري الانجليزي 2023

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم يلا شوت LIVERPOOL بث مباشر في الدوري الانجليزي 2023 ، سيطر التعادل السلبي بين ليفربول وفولهام بعد 15 دقيقة من مباراة الفريقين المقامة على ملعب أنفيلد، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تيكيسماس، فيرجيل فان دايك، كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، نونيز.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

وانطلقت مباراة ليفربول القادمة ضد نظيره فولهام على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم الأربعاء.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام

ونقلت مباراة ليفربول ضد فولهام على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات الدوري الإنجليزي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت بريمبوم 1.

فوز ليفربول على توتنهام

فاز ليفربول على نظيره توتنهام بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج".

وسجل جونز ودياز هدفين مبكرا لليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 3 والدقيقة 5، بينما سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء، وسجل هاري كين هدف توتنهام الأول في الدقيقة 39، وسجل سون هيونج مين هدف توتنهام الثاني في الدقيقة 77، وسجل ريتشاليسون هدف توتنهام الثالث في شباك ليفربول في الدقيقة 90، وبعدها بدقيقتين سجل جوتا هدف ليفربول الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة 4 / 3 للريدز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

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استياء كلوب من أغنية جماهير ليفربول

من جهة أخرى، وجه الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، طلبا عاجلا إلى جماهير الريدز، بشأن دعم الفريق خلال المباريات، بعد واقعة مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

كان كلوب مستاء من غناء المشجعين للأغنية الخاصة به "أنا سعيد جدًا لأن يورجن أحمر" في مدرجات استاد أنفيلد، قبل أن ينهار ليفربول أمام توتنهام في الشوط الثاني من مباراة الفريقين، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود توتنهام في الشوط الثاني ويتعادل، لكن ديوجو جوتا سجّل الهدف الرابع قبل لحظات من نهاية المباراة، ليمنح الريدز انتصارًا ثمينًا.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "يجب عليّ الآن قول، إنني أحب كل الأغاني، ولكن لا تغنوا أغنيتي!".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنــــا

وأضاف المدرب الألماني: "إذا كنتم ترغبون في قولها.. فلتغنوها بعد المباراة في أي مكان آخر. لأنها تعطي انطباعًا بأن المباراة انتهت".

وتابع: "لقد كنا متقدمين بثلاثة أهداف ثم سمعت أغنية (أنا سعيد جدًا لأن يورجن أحمر)، لكن المباراة لم تنته بعد!".

وختم بالقول: "سيكون من الرائع حقًا أن نترك الأغنية لوقت لاحق، والآن انتهت المباراة بنتيجة 4-3.. الجميع سعيد بالفوز والأجواء في الجزء الأخير من المباراة.. كانت الأجواء بمثابة انفجار لن ينسى أحد تلك المباراة أبدًا.. لنستمر".