صفقة الأهلي 2023.. تطورات المفاوضات مع لوكاكو الكرة الإفريقية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تطورات التعاقد مع الصفقة الكبرى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رغبته في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، بالميركاتو الصيفي.

ووضع كولر، الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، كهدف أول لتدعيم خط هجومه، ويرفض التنازل عن طلبه التعاقدي.

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وأكد المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي كلف أمير توفيق مدير التعاقدات، بسرعة التحرك من أجل ضم المهاجم، في الموسم الجديد.

وأضاف: "من المقرر أن يفتح توفيق خطوط اتصال مع وكلاء اللاعب مرة أخرى لتقريب وجهات النظر، ثم يطير إلى تركيا لإنهاء كافة الإجراءات مع ناديه".

وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع موليكا في يناير الماضي، ولكن ناديه تمسك بمطالب مادية ضخمة، للموافقة على رحيله.

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