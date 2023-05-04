بعد فوز مانشستر سيتي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما وثمينا أمام نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، ليواصل تصدره لجدول البريميرليج.
- ليفربول يفوز على حساب فولهام
وواصلت كتيبة ليفربول استفاقتها الأخيرة بعد الفوز أمام فولهام في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج بهدف دون رد، لمواصلة الزحف نحو مراكز دوري أبطال أوروبا.
- أرسنال يزيد أوجاع تشيلسي
وفاز فريق أرسنال وصيف ترتيب دوري أبطال أوروبا، أمام العملاق اللندني تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لينتظر هدايا السيتيزنز في خطف صدارة الترتيب.
- ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز السيتي
1- مانشستر سيتي، 79 نقطة.
2- آرسنال، 78 نقطة.
3- نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.
4- مانشستر يونايتد 63 نقطة.
5- ليفربول، 59 نقطة.
6- توتنهام، 54 نقطة.
7- أستون فيلا، 54 نقطة.
8- برايتون 52 نقطة.
9- برينتفورد 50 نقطة.
10- فولهام 45 نقطة.
11- كريستال بالاس، 40 نقطة.
12- تشيلسي، 39 نقطة.
13- بورنموث، 39 نقطة.
14- ولفرهامبتون، 37 نقطة.
15- وست هام 34 نقطة.
16- ليستر سيتي، 30 نقطة.
17- ليدز يونايتد، 30 نقطة.
18- نوتينجهام فورست، 30 نقطة.
19- إيفرتون 29 نقطة.
20- ساوثهامبتون 24 نقطة.
- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي
وتملك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.