بعد فوز مانشستر سيتي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

 


حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما وثمينا أمام نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، ليواصل تصدره لجدول البريميرليج.

- ليفربول يفوز على حساب فولهام

وواصلت كتيبة ليفربول استفاقتها الأخيرة بعد الفوز أمام فولهام في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج بهدف دون رد، لمواصلة الزحف نحو مراكز دوري أبطال أوروبا.

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بعد هدف هالاند.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل مباريات اليوم

- أرسنال يزيد أوجاع تشيلسي

وفاز فريق أرسنال وصيف ترتيب دوري أبطال أوروبا، أمام العملاق اللندني تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لينتظر هدايا السيتيزنز في خطف صدارة الترتيب.

- ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز السيتي

1- مانشستر سيتي، 79 نقطة.

2- آرسنال، 78 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

4- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

5- ليفربول، 59 نقطة.

6- توتنهام، 54 نقطة.

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- برايتون 52 نقطة.

9- برينتفورد 50 نقطة.

10- فولهام 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 40 نقطة.

12- تشيلسي، 39 نقطة.

13- بورنموث، 39 نقطة.

14- ولفرهامبتون، 37 نقطة.

15- وست هام 34 نقطة.

16- ليستر سيتي، 30 نقطة.

17- ليدز يونايتد، 30 نقطة.

18- نوتينجهام فورست، 30 نقطة.

19- إيفرتون 29 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتملك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.
 

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