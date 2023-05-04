بعد فوز مانشستر سيتي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما وثمينا أمام نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، ليواصل تصدره لجدول البريميرليج.

- ليفربول يفوز على حساب فولهام

وواصلت كتيبة ليفربول استفاقتها الأخيرة بعد الفوز أمام فولهام في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج بهدف دون رد، لمواصلة الزحف نحو مراكز دوري أبطال أوروبا.

- أرسنال يزيد أوجاع تشيلسي

وفاز فريق أرسنال وصيف ترتيب دوري أبطال أوروبا، أمام العملاق اللندني تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لينتظر هدايا السيتيزنز في خطف صدارة الترتيب.

- ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز السيتي

1- مانشستر سيتي، 79 نقطة.

2- آرسنال، 78 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

4- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

5- ليفربول، 59 نقطة.

6- توتنهام، 54 نقطة.

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- برايتون 52 نقطة.

9- برينتفورد 50 نقطة.

10- فولهام 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 40 نقطة.

12- تشيلسي، 39 نقطة.

13- بورنموث، 39 نقطة.

14- ولفرهامبتون، 37 نقطة.

15- وست هام 34 نقطة.

16- ليستر سيتي، 30 نقطة.

17- ليدز يونايتد، 30 نقطة.

18- نوتينجهام فورست، 30 نقطة.

19- إيفرتون 29 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتملك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.

