عاجل.. زيادة سعر السولار جنيهًا وتثبيت أسعار البنزين يحدث زلزال لسعر الدولار في السوق السوداء

زيادة سعر السولار جنيهًا وتثبيت أسعار البنزين يحدث زلزال لسعر الدولار في السوق السوداء

زيادة أسعار الوقود في مصر بما في ذلك السولار، وتثبيت أسعار البنزين والمازوت، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر في مساء الأربعاء، الموافق 3 / 5 / 2023، عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وتأتي هذه الزيادة في ظل زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وكذلك زيادة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذلك تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وتأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود بعد زيادات متتالية في الأشهر الأخيرة، مما أثار احتجاجات بين المواطنين وزاد من الضغوط على الحكومة المصرية.

يذكر أن الزيادات في أسعار الوقود في مصر تتم بشكل منتظم منذ عام 2016، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى خفض الدعم الحكومي عن الوقود وتحرير أسعاره تدريجيًا، وذلك في إطار التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهدت السوق المصرية الموازية "السوق السوداء" انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 33 جنيه للشراء و34 جنيه للبيع. وجاء هذا الانخفاض بعد استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية والعربية والأجنبية في السوق المحلية.

ويعزى هذا الانخفاض في أسعار الدولار بالسوق الموازية إلى بعض العوامل الاقتصادية، مثل الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السوق الرسمية وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر، مثل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتحسن الأداء المالي للحكومة المصرية.

ويعد السوق الموازية في مصر مصدرًا رئيسيًا لصرف العملات الأجنبية، نظرًا للصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على الدولار والعملات الأجنبية بشكل عام في البنوك الرسمية، وذلك بسبب القيود الرسمية والإجراءات البيروقراطية التي تحد من إمكانية الحصول على العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في آخر تحديث للبنك المركزي المصري اليوم، عند: 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار بآخر تحديث للبنك الأهلي المصري اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيه للشراء و

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

استقر سعر الدولار اليوم في بنك سايب 30.85جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الدولار 30.85 جنيه للشراء

و 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم خلال البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

استقر سعر الدولار داخل بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.