عاجل.. اعرف الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر خلال الربع الثاني لعام 2023

اعرف الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر خلال الربع الثاني لعام 2023 ، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول في مصر قرارًا برفع سعر السولار بمقدار جنيه واحد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد. وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن تثبيت سعر البنزين في مصر للثلاثة أشهر المقبلة.

وجاء قرار رفع سعر السولار نتيجة لتزايد الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.

ويأتي قرار تثبيت أسعار البنزين في مصر للثلاثة أشهر المقبلة، انطلاقًا من مبدأ الاستقرار والتثبيت الذي يهدف إلى حماية المواطنين والمستهلكين من تقلبات الأسعار، وتوفير الاستقرار لقطاع النقل والصناعة في البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية للتحكم في أسعار المنتجات البترولية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

سعر السولار وتثبيت سعر البنزين

أعلنت وزارة البترول في بيان لها عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، وذلك بناءً على قرار اتخذه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويأتي هذا القرار في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، إضافةً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.

وتم تنفيذ هذا القرار بزيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

وتأتي هذه الزيادة في سعر السولار في إطار سياسة الحكومة المصرية للتحكم في أسعار المنتجات البترولية، وتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، وتم تثبيت سعر البنزين في هذه الفترة، وذلك بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والحفاظ على استقرار قطاع النقل والصناعة في البلاد.

الأسعار الجديدة للبنزين في مصر الجديدة

أعلنت لجنة تسعير الوقود في مصر قرارًا بتثبيت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، وذلك عند 8.75 جنيه للتر للبنزين 80، 10.25 جنيه للتر للبنزين 92، و11.50 جنيه للتر للبنزين 95. كما تم تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

يأتي هذا القرار بعد قرار الحكومة في الثاني من مارس الماضي برفع أسعار البنزين بمقدار 75 قرشًا للتر للبنزين 80، وهو القرار الذي شهد أعلى نسبة زيادة في الأسعار منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية للتحكم في أسعار المنتجات البترولية، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، ويأتي تثبيت أسعار البنزين في هذه الفترة بهدف توفير الاستقرار لقطاع النقل والصناعة في البلاد، وحماية الاقتصاد المصري من تقلبات الأسعار العالمية.

الأسعار الجديدة للبنزين في مصر الربع الأول 2023:

سعر 8.75 جنيه للتر البنزين 80

سعر 10.25 جنيه للتر البنزين 92

سعر 11.50 جنيه للتر البنزين 95

وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن

تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه / متر.