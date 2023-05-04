أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية

أصدرت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بيان فجر اليوم الخميس أعلنت فيه اجتماعها أمس الأربعاء وقررت زيادة سعر السولار واحد جنيه للتر وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية بداية من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس، وارجعت ذلك لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، مشيرة إلى أنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار توجب اتخاذ هذا القرار.

أسعار البنزين والسولار اليوم:

سعر السولار: 8.25 جنيه للتر

البنزين 80: 8.75 جنيه للتر

البنزين 92 : و 10.25 جنيه للتر

البنزين 95 : 11.50 جنيه للتر

سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

وسبق أن قررت في شهر مارس زيادة سعر غاز السيارات بنسبة 20% للمتر ليصل إلى 4.5 جنيه، بجانب زيادة أسعار البنزين بنحو 75 قرش.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في ختام تداولات أمس الأربعاء بنسبة 4٪ ليواصل الخام ‏خسائره لا سيما بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ‏وقلق المستثمرين بشأن الاقتصاد.‏



وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار، أو 4٪، إلى ‏‏72.33 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق للخام القياسي منذ ديسمبر كانون الأول ‏عام 2021. وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولارًا ‏للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس آذار.‏



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3.06 دولار أو 4.3% إلى ‏‏68.60 دولار للبرميل، وكان أدنى مستوى للخام خلال الجلسة عند 67.95 دولار، ‏وهو الأدنى منذ 24 مارس آذار.‏



وفي الجلسة الماضية، انخفض كلا الخامين القياسيين 5٪، وهو أكبر انخفاض يومي ‏بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير كانون الثاني.‏



وبعد ظهر يوم الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع ‏نقطة مئوية، مما ضغط على أسعار النفط حيث كان التجار قلقين من أن تباطؤ ‏النمو الاقتصادي قد يؤثر على الطلب على الطاقة.‏



لكن بنك الفدرالي أشار أيضًا إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتًا، مما يمنح ‏المسؤولين وقتًا لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة، وانتظار حل المواجهة ‏السياسية بشأن سقف الديون الأميركية ومراقبة التضخم.‏



ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه ‏الخاص بالسياسة النقدية غد الخميس.‏



كما ضغط على أسعار النفط بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات البنزين في ‏أميركا ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان ‏محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بمقدار 1.2 مليون برميل.‏



وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 1.3 مليون برميل في الأسبوع، مقارنة مع ‏توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.‏



وفي الصين، أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع ‏لشهر أبريل نيسان بشكل غير متوقع في أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر ‏للنفط الخام.‏



وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار برنت إلى 75 دولارًا للبرميل بنهاية العام ‏الجاري.‏