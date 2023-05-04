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الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، قرارا رقم (689) لسنة 2023 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، إثر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة دون أي تغيير.

وأفاد محافظ القليوبية بأن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

تعريفة الركوب الجديدة

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وزير البترول والثروة المعدنية محافـظ القليوبيــة التعريفة الجديدة أسعار تعريفة الركوب الجديدة زيادة اسعار السولار
Elfagr.org

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