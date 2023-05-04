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وزير الإسكان يبحث مع المطورين العقاريين التحديات التى تواجه القطاع

الاقتصاد
بوابة الفجر

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجموعة من المطورين العقاريين، التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأكد الوزير على استجابت الوزارة لمطالب المطورين العقاريين، التى تقدموا بها خلال لقاء سابق معهم مطلع العام الجارى، كما استمع إلى المطالب الجديدة التي تقدموا بها، وكذا مقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حاليًا، موضحًا أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية.


وأشار إلى أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.

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Elfagr.org
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