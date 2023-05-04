عاجل| الصحة: 17 وفاة و29 مصابا في حادث مروري وقع على طريق «الخارجة - أسيوط»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي الحادث التصادم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط».

واكدت الوزارة، في بيانها اليوم، أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 أخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ومن جهته، يتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث، موجها رفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.