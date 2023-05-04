تصل لـ40.. الأرصاد تحذر من درجات الحرارة اليوم الخميس 4 مايو 2023

يتساءل الكثيرون عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق الثالث من مايو 2023، في ظل التحذيرات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة والتي تشهد ارتفاعا كبيرا بمختلف المحافظات وخاصة بالوجه القبلي.

درجات الحرارة

وحذرت الأرصاد الجوية من درجات الحرارة والتي تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المحافظات على رأسها جنوب الصعيد، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة والتى من المتوقع أن تبلغ ذروتها اليوم.

توقعات درجات الحرارة

وتشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة تذبذبا واضحا خلال الأيام المقبلة، لا سيما أننا في فصل الربيع وهو من الفترات التي تشهد تذبذبا نلحوظا وتفاوتا في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى، وهو ما يفسر الارتفاع المتوقع.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وأكدت الأرصاد تحذيراتها بشأن درجات الحرارة مشيرة إلى استمرار ميلها للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر ونهاية الليل، وتتراوح بين 16-17 درجة، لافتة إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية ليلا خاصة للأطفال من صغار السن منعا للإصابة بالنزلات المعوية واالبرد.

درجات الحرارة والطقس

وتوقعت الهيئة أن تشهد درجات الحرارة وحالة الطقس شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حذيرات بشأن درجات الحرارة

ودعت الأرصاد الجوية مستخدمي الطرق والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند القيادة صباحًا وتخفيض السرعة نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية، ووجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، مع توفر فرص سقوط الأمطار نسبة 20% على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطع وانتشار الأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 17

السواحل الشمالية 31 15

شمال الصعيد 36 درجة مئوية 14

جنوب الصعيد 38