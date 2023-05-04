الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث طريق الخارجة

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي الحادث التصادم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، والذي أسفرعن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 أخرين

وقالت الوزارة إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، فضلا عن توفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.