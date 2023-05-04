مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، يستعد فريق برايتون لاستضافة فريق مانشستر يونايتد في ملعب فالمر في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بحضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم أندريه مارينر.

يأمل فريق برايتون في الحفاظ على سجله الجيد في الموسم الحالي وتحقيق الانتصار في هذه المباراة المهمة، بينما يسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصار والتقدم في جدول الترتيب، والتفوق على منافسيه في الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والتشكيل، يبحث عنها جماهير الشياطين الحمراء حول العالم، باعتبار أن الموسم الحالي للمان يونايتد يعتبر واحد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل تواجده بالمربع الذهبي في البريميرليج، وتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لملاقاة جاره فريق السيتي، بالإضافة إلى حصده لقب كأس الرابطة الإنجليزية 2022/2023، مما زاد من آمال وطموحات وجماهير اليونايتد من أجل التقدم أكثر في كافة المسابقات التي يشارك بها.

ويحرص موقع الفجر الرياضي على نقل كافة أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، لذلك سوف نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد اليوم، والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به الفريقين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس الموافق 4 مايو الجاري، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإنجليزي 2022/2023، ويستضيف ملعب فالمر مواجهة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم.

وتبدأ مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويعد فريقي المان يونايتد وبرايتون، أحد مفاجئات الموسم الحالي في البريميرليج، خاصة برايتون الذي استحوذ على اهتمام كافة الصحف العالمية، في ظل الأداء المتوهج الذي يقدمه لاعبيه، حتى جاء في المركز الثامن برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تعتبر قنوات بين سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، حيث هي الراعي الرسمي لنقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تعرض قناة بي إن سبورت بريميوم 1، مشاهدة مباراة المان يونايتد وبرايتون اليوم، من خلال التردد التالي.

تردد بي إن سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون

ينتظر أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، دالوت، لوك شاو.

خط الوسط: إريكسن، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، مارسيال، أنتوني.

تشكيل برايتون أمام مانشستر يونايتد

يتوقع أن يكون تشكل برايتون، لمواجهة المان يونايتد اليوم في البريميرليج، مكون من: