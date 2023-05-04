مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر لايف يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي ، ويتأهب نابولى وجماهيره لتتويج مسيرة الفريق الناجحة فى هذا الموسم بلقب تاريخى فى الدورى الإيطالى، كونها ستكون المرة الأولى التى يحسم فيها نابولى اللقب فى القرن الحالى، بعدما فاز بلقبيه السابقين فى المسابقة عامى 1987 و1990.

مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي، يحل نابولي ضيفُا على ملعب ألفريولي، لمواجهة أودينيزي في مباراة حاسمة للقب الدوري الإيطالي 2023 تقام بالجولة 33 من المسابقة.

فرّط نادي الجنوب في تنصيبه بطلًا لـ "سيري آ" بعد التعادل مع ساليرنتانيا في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، والآن سيسعى للفوز وحسم اللقب خارج الديار.

سيكون هذا اللقب هو الدوري الأول لنابولي منذ حقبة الأسطورة مارادونا، وهناك ترقب كبير لشكل الاحتفالات المتوقعة من الجماهير العريضة للنادي الجنوبي.

في هذا التقرير من "الفجر الرياضي" نتعرف على مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي الحاسمة، وما القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

ما موعد مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2023؟

ستقام مباراة نابولي وأودينيزي مساء الخميس الموافق 4 مايو 2023، على ملعب ألفريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2023؟

مباريات الدوري الإيطالي تأتي فقط وحصريًا عبر قنوات "أبوظبي الرياضية" وبالتأكيد مباراة التتويج المرتقبة ستتواجد عبر شاشتها.

وخصصت القناة الإماراتية، قناة "AD Sports 1 Premium" لنقل مباراة نابولي وأودينيزي.

من معلق مباراة نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2023؟

سيتولى المعلق الذي ارتبط موسم نابولي التاريخي به، فارس عوض، مهمة التعليق على مباراة كتيبة لوتشيانو سباليتي وأودينيزي.

وكان المعلق السعودي قد تواجد بغالبية مباريات نابولي هذا الموسم، وكان أحد أسباب هيام الجماهير بكرة القدم الممتعة التي قدمها زملاء فيكتور أوسيمين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي | اضغط هنـــا

مشاهدة البث المباشر لمباراة نابولي وأودينيزي

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة نابولي وأودينيزي، متاحًا فقط من خلال الاشتراك في تطبيق "StarzPlay".

ترتيب الدوري الإيطالي 2023