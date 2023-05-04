يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وبرايتون بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وبرايتون بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، نعرض لكم في هذه المقالة بث مباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ومنافسه فريق برايتون اليوم، في الأسبوع ال28 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

حيث يستضيف استاد فولمر مباراة حاسمة وقوية حيث يلتقي فريق مانشستر يونايتد ومنافسه فريق برايتون اليوم، وذلك في الأسبوع ال28 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

حيث تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، في الأسبوع ال28 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو الحالي، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

بينما تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم، في الأسبوع ال28 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN sports premium 1.

بينما يتولي مهمة التعليق علي مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم، في الأسبوع ال28 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، المعلق علي محمد علي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع اليوم أمام برايتون

حراسة المرمى:- دي خيا.

في خط الدفاع:- مالاسيا، لينديلوف، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط:- كاسيميرو، إريكسن، سابيتزر.

في خط الهجوم:- سانشو، راشفورد، برونو فيرنانديز.

بث مباشر تويتر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر تويتر في الجولة ال28 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب فالمر مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر تويتر في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر

بينما يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون بث مباشر تويتر في الجولة ال28 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر تويتر في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر

بينما تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر تويتر في الجولة ال28 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beIN Sports premium 1.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر تويتر في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي علي محمد علي.