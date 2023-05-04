مشاهدة مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-04 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بث مباشر لايف يلا شوت اليوم 2023-05-04 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-04 في الدوري الإنجليزي ، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “فالمر”، ضمن مؤجلات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد ضد برايتون مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بث مباشر 2023-05-04 في الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم بالدوري الإنجليزي، بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر لها أن تقام يوم 2023-05-04 الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

تقام مباراة برايتون ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم 2023-05-04.

بث مباشر مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات beIN Sports 1 HD Premium والمالك لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

وتذاع المباراة عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium” بتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون  مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة برايتون ضد مانشستر يونايتد على الهواء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بريميوم بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

يستقبل ملعب فالمر مباراة مهمة بين مانشستر يونايتد وبرايتون، خلال الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكما هو مقرر، تقام المباراة مساء اليوم الخميس، الموافق 4 مايو، وبالتأكيد أحداث الدوري الإنجليزي. ستكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام.

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

بث مباشر لمانشستر يونايتد وبرايتون

تُذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم، خلال الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر القنوات التالية:

beIN sports premium 1

بصوت المعلق علي محمد علي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر

انطلقت صافرة بداية الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في نفس الوقت:

الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وموريتانيا.

9 مساءا بتوقيت تونس والجزائر.

العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

11:00 بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت.

الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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